Прогноз: угрозы посла США не остановят строительства «Северного потока – 2»

Москва, , 15:21 — REGNUM США смирились с тем, что им не под силу остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», но они не оставляют попыток максимально затруднить его выполнение, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он 15 января заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя непрекращающиеся попытки посла США в ФРГ запугать немецкие компании, участвующие в проекте «Северный поток — 2».

«Угрозы посла не сработают, и «Северный поток — 2» будет построен и заработает, — сказал Шаповалов. — Я думаю, что американцы с этим смирились, и понимают, что прекратить реализацию этого проекта они не смогут. Германия — это не Болгария. На неё тяжелее давить. Германия, несмотря на то, что в настоящий момент она зависима от США и является по сути их младшим союзником, имеет серьёзный вес и понимание своей роли как ведущей европейской державы. Поэтому «Северный поток — 2» будет реализован. Это первый момент».

Второй момент, по словам Шаповалова, заключается в том, что США продолжат воздействовать на те или иные немецкие компании, и это давление, возможно, приведёт к тому, что те или иные участники проекта будут вынуждены от него отказаться.

«Но еще раз хочу подчеркнуть — это не приведёт к тому, что проект будет перечеркнут, — заметил Шаповалов. — США, тем не менее, хотят провести показательную порку и продемонстрировать другим государствам, что впредь ничего такого без воли США делать не нужно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на риторику посла США в Германии Ричарда Гренелла уже отреагировали в Китае. Так, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин напомнила своим американским коллегам, что любые компании вправе сами принимать решения об участии в проектах других государств, а прочие страны должны уважать эти решения в полной мере.

Любой стране и любому человеку следует в полной мере проявлять уважение к сотрудничеству и контактам компаний из разных стран, подчеркнула Хуа Чуньин.

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