Борьба США против «Северного потока – 2» усиливается – политолог

Москва, , 15:20 — REGNUM США используют все возможные ресурсы для противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2», полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 15 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя вторичную попытку американского посла в ФРГ угрожать санкциями немецким компаниям, участвующим в реализации проекта «Северный поток — 2».

«Политика противодействия проекту «Северный поток — 2» со стороны США идёт по нарастающей, и для этого используются все возможные ресурсы, — сказал Шаповалов. — Все предыдущие попытки блокировать строительство газопровода не возымели действия, и теперь естественным образом США перешли к следующему этапу, в рамках которого идёт давление и шантаж немецких компаний. Не нужно это рассматривать в качестве новой игры. Это продолжение той же самой кампании. Не нужно здесь удивляться этим манерам ведения внешней политики».

Оные манеры, как заметил Шаповалов, характерны как для США в целом, так и для администрации президента Америки Дональда Трампа в частности.

«Мы знаем, что США разными способами очень активно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, в том числе оказывая давление на те или иные бизнес-структуры, — сказал Шаповалов. — В частности, если вести речь о той же самой Германии, мы должны помнить, что санкционное давление на немецкие компании со стороны США было и раньше. Другое дело, что не было такого рода прямых заявлений со стороны дипломатического представителя США в отношении немецких компаний и бизнес-структур, что, конечно, является новым словом в дипломатии. Прежде так никто себя не вёл. Здесь давление США на другие государства мы наблюдаем в наиболее концентрированном и максимально безобразном виде».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, посол США в Берлине Ричард Гренелл вновь решил погрозить санкциями немецким компаниям, участвующим в реализации российско-германского проекта «Северный поток — 2».

«Компании, работающие в сфере экспорта российской энергии, рискуют возможными санкциями», — заявил неуёмный дипломат газете Rheinische Post.

По его словам, правительство США и конгресс имеют «чёткие оговорки в отношении энергетической безопасности и геополитического воздействия «Северного потока — 2».

Отметим, что ранее, 12−13 января, было обнародовано письмо Гренелла в адрес нескольких компаний, которым посол пригрозил «значительным риском санкций».

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