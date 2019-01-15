Порядка 14 мобильных ФАПов построят за год в Дагестане

Махачкала, , 15:19 — REGNUM Порядка 14 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) планируют построить в 2019 году в Дагестане. Для этого будет направлено около 88 млн рублей, большая часть которых — средства из федеральной казны, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Отличие модульных ФАПов от обычных заключается в быстрой скорости возведения. Новые объекты появятся в малых населенных пунктах республики: в изолированном от внешнего мира острове Чечень и в 13 горных сёлах. Каждый ФАП будет обслуживать от трех до 10 близлежащих населенных пунктов. Медицинские пункты будут состоять из комнаты для приема больных, процедурного кабинета, санитарной комнаты, помещения для хранения медикаментов и т. д.

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Напомним, в ноябре 2018 года на заседании Трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям минздрав России сообщил, что в стране более 600 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов находятся в аварийном состоянии. Наибольшее число ФАПов, нуждающихся в капитальном ремонте, находится в Тверской и Вологодской областях, Красноярском крае и Удмуртской Республике.

Кроме того, ведомство отметило, что в 2019—2020 гг. в регионах необходимо дополнительно открыть 1653 мобильных пункта. Было подчёркнуто, что больше всего в них нуждается Дагестан (69), а также Ленинградская и Новгородская области (62 и 55 соответственно). Для помощи регионам при строительстве объектов планируется направить в общей сложности порядка 50 млрд рублей.