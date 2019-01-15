Очевидность чиновника не очевидна для простых граждан – эксперт

Москва, , 14:59 — REGNUM Проблемы пенсионного обеспечения и разговоры о необходимости проведения пенсионной реформы ходили не один год. Но, несмотря на это, действия правительства оказались неприятным сюрпризом для большинства граждан. Да и кто обрадуется, если для достижения пенсионного возраста придется работать больше и дольше, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

«Акции протеста, которые, впрочем, ни к чему не привели, а послужили только для «выпуска пара», не были восприняты властью. И потому министру финансов Антону Силуанову может быть и непонятно, почему это граждане не приветствуют пенсионную реформу. Хотя впрочем, проблемы народа власть во все времена решала за счет самого народа», — считает эксперт.

Вопрос эффективности такого решения покажет только время. Но часть бремени по социальному обеспечению населения государство уже переложило на самих граждан. Увеличение пенсий в соответствии с ростом инфляции происходит регулярно. Но будет ли достигнут больший прогресс для улучшения качества жизни пенсионеров — ответ на этот вопрос пока не очевиден.

«Но даже при условии того, что закон уже принят и процесс запущен, слова министра о реакции граждан, показывают, что он не очень понимает обычную бытовую реальность населения. Да это и не мудрено. То, что кажется необходимым и очевидным из министерского кабинета, не часто бывает таковым в жизни простых граждан», — высказал свое мнение Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью «Коммерсанту», что реакция жителей России на пенсионную реформу стала неожиданной для правительства.

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