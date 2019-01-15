В Калужской области заключили первый договор на капремонт-2019

Калуга, , 14:58 — REGNUM Региональным оператором по капремонту жилья в Калужской области заключен первый договор на выполнение работ в 2019 году, сообщила 15 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

Она сообщила, что в конце 2018 года состоялось три аукциона, в результате которых определились первые победители — подрядные организации на выполнение капитального ремонта в 2019 году.

«Это касается работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах Калуги и Обнинска, а также в Боровском, Козельском и Малоярославецком районах», — сказала Борисова.

ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» по договору с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области осуществит замену 25 старых лифтов в шести многоквартирных домах. Работы будут выполнены в Обнинске, Малоярославце и Балабаново Боровского района. Данный завод уже много лет работает на российском рынке и изготавливает широкую гамму лифтов и подъемников с электрическим приводом. ООО «Элевейтинг» произведет замену 25 лифтов в 11 многоквартирных домах в Калуге и городе Сосенском Козельского района, а ООО «РусЛифт» выполнит работы по замене 24 старых лифтов в 7 домах Обнинска. Замена лифтов по программе капитального ремонта расширяет свою географию: обновление в районных городах Балабаново и Сосенский будет выполнено впервые.

Участники аукционов в результате конкурентной борьбы были вынуждены снижать стоимость контракта, и на этом Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области сэкономил более 35 млн рублей, а средняя цена одного лифта не превысила 1,7 млн рублей.

С начала реализации программы в Калужской области уже заменили 806 лифтов в 267 многоквартирных домах. Наибольшая нагрузка пришлась на 2018 год. Не обошлось и без жалоб калужан. Сроки выполнения работ в ряде случаев были нарушены, за что подрядные организации уплатили немалые штрафы. При замене лифтов в 2019 году допущенные просчеты учтены. Теперь подрядчики будут выполнять работы с поэтапным отключением лифтов, что предотвратит их длительную остановку на период замены новыми.