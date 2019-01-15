Вторник, 15 Января 2019 года
14:55:05 МСК

В 2018 году промышленное производство в Казахстане выросло на 4,1%

Экономика

Производство нефти, включая газовый конденсат, возросло на 4,8%

Астана, 15 января 2019, 14:54 — REGNUM  По итогам 2018 года объем промышленного производства в Казахстане составил 27,576 трлн тенге ($72,88 млрд), что на 4,1% больше, чем в 2017 году, сообщили 15 января в министерстве национальной экономики республики.

Производство нефти, включая газовый конденсат, возросло на 4,8%, до 90,4 млн тонн, медной руды — на 8,6%, до 103,2 млн тонн, бензина — на 29,8%, до 4 млн тонн, дизельного топлива — на 7,4%, до 4,7 млн тонн, портландцемента — на 5,5%, до 9,9 млн тонн, электроэнергии — на 3,8%, до 107,1 млрд кВт∙ч.

Производство муки выросло на 0,7%, до 4 млн тонн, рафинированной меди — на 2,8%, до 0,4 млн тонн. Производство плоского проката сократилось на 10,5%, до 2,5 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года объем промышленного производства в Казахстане вырос на 4,5%. За девять месяцев данный показатель увеличился на 4,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: В январе — ноябре промышленное производство в Казахстане выросло на 4,5%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить