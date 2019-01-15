В 2018 году промышленное производство в Казахстане выросло на 4,1%

Астана, , 14:54 — REGNUM По итогам 2018 года объем промышленного производства в Казахстане составил 27,576 трлн тенге ($72,88 млрд), что на 4,1% больше, чем в 2017 году, сообщили 15 января в министерстве национальной экономики республики.

Производство нефти, включая газовый конденсат, возросло на 4,8%, до 90,4 млн тонн, медной руды — на 8,6%, до 103,2 млн тонн, бензина — на 29,8%, до 4 млн тонн, дизельного топлива — на 7,4%, до 4,7 млн тонн, портландцемента — на 5,5%, до 9,9 млн тонн, электроэнергии — на 3,8%, до 107,1 млрд кВт∙ч.

Производство муки выросло на 0,7%, до 4 млн тонн, рафинированной меди — на 2,8%, до 0,4 млн тонн. Производство плоского проката сократилось на 10,5%, до 2,5 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года объем промышленного производства в Казахстане вырос на 4,5%. За девять месяцев данный показатель увеличился на 4,8%.

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