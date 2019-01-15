Правительство РФ расскажет о мерах по предотвращению взрывов газа

Москва, , 14:44 — REGNUM Протокольное поручение, направленное на повышение безопасности использования газового оборудования, Госдума приняла в ходе пленарного заседания 15 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

С проектом поручения к своим коллегам обратился депутат Илья Осипов («Единая Россия»). По его словам, более половины многоквартирных домов в РФ оснащены системами бытового газоиспользующего оборудования и газ стал привычным видом коммунального ресурса для граждан. При этом вопрос безопасности использования газового оборудования нуждается во вмешательстве со стороны депутатов.

«Резонансные случаи утечки и взрывов бытового газа в жилых помещениях, расположенных многоквартирных домах, произошедшие за последние годы (2015 год — Волгоград, в 2016 — Ярославль и Рязань, 2017 год — Ижевск, 2018 — Магнитогорск, 2019 — Шахты) свидетельствуют о том, что государственная политика в отношении обеспечения безопасности использования газа в быту требует внесения изменений в сфере газоснабжения и газопотребления», — отмечает Осипов в тексте поручения.

В связи с этим депутаты поручили комитету Госдуме по жилищной политике и ЖКХ запросить в правительстве РФ информацию о принимаемых мерах, направленных на обеспечение безопасности граждан при использовании газового оборудования. Так, депутаты уточнят у правительства, на какой стадии находится подготовка так называемой дорожной карты мероприятий, направленных на предотвращение случае взрыва бытового газа.

Кроме того, комитет также запросит у правительства информацию о том, насколько необходимы законодательные изменения. В частности, нужно ли прописать в нормативных актах правительства возможность приостановить подачу газа в случае недопуска специализированной организации к газовому оборудованию, а также о необходимости создания учета и контроля за использованием баллонов со сжиженным углеводородным газом.