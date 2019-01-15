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Медведев анонсировал введение механизма «регуляторной гильотины»

Экономика

«С 1 февраля следующего года можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий»

Москва, 15 января 2019, 14:42 — REGNUM  Снизить нагрузку на бизнес поможет механизм регуляторной гильотины, заявил 15 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с трибуны Гайдаровского форума в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований. Прежде всего, в таких зарегулированных сферах: транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор. Эта задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины. В чём он заключается? Все ранее действовавшие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, они автоматически утрачивают силу», — сказал он.

По мнению премьер-министра, этот механизм позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований.

«С 1 февраля следующего года можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий», — отметил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев в качестве примера абсурдного требования рассказал о правильном приготовлении омлета, в котором указаны все характеристики в количественном выражении, включая высоту блюда.

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