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В Геленджике обсудили строительство инфраструктуры морского порта

Экономика

Стройплощадку посетил глава «Росморпорта»

Геленджик, Краснодарский край, 15 января 2019, 14:42 — REGNUM  Строительство комплекса береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик обсудили участники рабочего совещания с участием генерального директора ФГУП «Росморпорт» Андрея Лаврищева, сообщает 15 января пресс-служба предприятия.

«В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с проектными решениями по компоновке комплекса, подготовкой рабочей документации и другими техническими аспектами строительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители заинтересованных сторон проинспектировали начало строительных работу и обустройство строительной площадки.

Реализация проекта осуществляется на основе на условиях государственно-частного партнерства при участии компании «Морской порт Геленджик». В состав комплекса войдет пассажирский терминал с причалом пассажировместимостью до 940 человек, яхтенная марина, оградительные и берегоукрепительные гидротехнические сооружения, здание пассажирского терминала с пунктом пропуска пассажиров через государственную границу России и ряд других сооружений.

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Морские порты России и транзит
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