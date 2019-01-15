В Геленджике обсудили строительство инфраструктуры морского порта

Геленджик, Краснодарский край, , 14:42 — REGNUM Строительство комплекса береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик обсудили участники рабочего совещания с участием генерального директора ФГУП «Росморпорт» Андрея Лаврищева, сообщает 15 января пресс-служба предприятия.

«В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с проектными решениями по компоновке комплекса, подготовкой рабочей документации и другими техническими аспектами строительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители заинтересованных сторон проинспектировали начало строительных работу и обустройство строительной площадки.

Реализация проекта осуществляется на основе на условиях государственно-частного партнерства при участии компании «Морской порт Геленджик». В состав комплекса войдет пассажирский терминал с причалом пассажировместимостью до 940 человек, яхтенная марина, оградительные и берегоукрепительные гидротехнические сооружения, здание пассажирского терминала с пунктом пропуска пассажиров через государственную границу России и ряд других сооружений.

Читайте также: Росморпорт «провёл» 921 судно в замерзающих портах с начала навигации