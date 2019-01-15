В Танзании рассказали о проведении «обширных экономических реформ»

Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:50 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Танзании Хамад Масауни призвал жителей страны объединиться в поддержке проекта масштабного реформирования экономики, проводимого правительством президента Джона Магуфули, сообщает газета Mtanzania.

Об этом на особом мирном собрании в зале Sabasaba, которое прошло на прошлой неделе в Дар-эс-Саламе, заявил представитель правительства Магуфули Хамад Масауни.

Масуани подчеркнул, что в данный момент страна проводит обширные экономические реформы, основной целью которых является избавление от зависимости страны, которая вынуждает соглашаться на условия, противоречащие обычаям, культуре и религии Танзании.

Также на этом мирном собрании, организованном институтом религиозного примирения в зале заседаний Sabasaba, призвали к мирному проведению предстоящих выборов в районные администрации.

Епископ Сильвестр Гаманьва призвал граждан быть патриотами своей страны.