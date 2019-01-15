Вторник, 15 Января 2019 года
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В Танзании рассказали о проведении «обширных экономических реформ»

Экономика

Экономические реформы помогут стране обрести экономическую независимость и сделают возможным несогласие с условиями иностранных держав, которые противоречат традициям, религии и культуре Танзании

Дар-эс-Салам, Танзания, 15 января 2019, 14:50 — REGNUM  Заместитель министра внутренних дел Танзании Хамад Масауни призвал жителей страны объединиться в поддержке проекта масштабного реформирования экономики, проводимого правительством президента Джона Магуфули, сообщает газета Mtanzania.

Об этом на особом мирном собрании в зале Sabasaba, которое прошло на прошлой неделе в Дар-эс-Саламе, заявил представитель правительства Магуфули Хамад Масауни.

Масуани подчеркнул, что в данный момент страна проводит обширные экономические реформы, основной целью которых является избавление от зависимости страны, которая вынуждает соглашаться на условия, противоречащие обычаям, культуре и религии Танзании.

Также на этом мирном собрании, организованном институтом религиозного примирения в зале заседаний Sabasaba, призвали к мирному проведению предстоящих выборов в районные администрации.

Епископ Сильвестр Гаманьва призвал граждан быть патриотами своей страны.

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