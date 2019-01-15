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В 2018 году грузооборот в Казахстане вырос на 7%

Экономика

Индекс физического объема в транспортной отрасли составил 104,6%

В 2018 году грузооборот в Казахстане вырос на 7%
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Экономика Казахстана

Астана, 15 января 2019, 14:43 — REGNUM  В 2018 году объем грузооборота в Казахстане составил 596,1 млрд тонно-километров, что на 7,3% больше, чем в 2017 году, сообщили в комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Объем грузооборота учитывает оценки перевозки грузов индивидуальными предпринимателями. За отчетный период объем пассажирооборота составил 281,5 млрд пассажиро-километров, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Индекс физического объема в транспортной отрасли составил 104,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году грузооборот Китая на контрольно-пропускном пункте казахстанско-китайской границы «Хоргос» составил 35,74 млн тонн, что на 23,3% больше, чем в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: За год грузооборот КНР на казахстанско-китайском КПП «Хоргос» вырос на 23%

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Экономика Казахстана
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