«Дочку» Газпрома раскритиковали за скачок цен на газомоторное топливо

Москва, , 14:36 — REGNUM Резкое поднятие цен на газомоторное топливо, совершенное руководством «дочки» Газпрома, недопустимо, заявил председатель совета директоров российской энергетической компании Виктор Зубков. Об этом пишут 15 января «Ведомости».

По словам Зубкова, предприятие ООО «Газпром газомоторное топливо» перед новогодними праздниками «ни с того ни с сего» с 14 рублей подняло стоимость природного газа до 18 рублей.

«Не надо пугать людей, и нет такой необходимости сегодня», — подчеркнул председатель совета директоров Газпрома, добавив, что делает «серьезное замечание» директору компании Михаилу Лихачеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня во время «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что для улучшения в городах экологической обстановки нужно переходить на газомоторный транспорт. Он для России более экономически оправдан, чем электрокары, подчеркнул глава государства.

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