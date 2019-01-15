Внутренний туризм удерживает греков горных районов от переезда — СМИ

Афины , , 15:04 — REGNUM Зимние курорты Греции в праздничные дни были переполнены, сообщает 15 января AMNA.

Если бы внутренний туризм не был привлекателен, маленькие горные города постепенно пустели бы: другой работы во многих из них просто нет. Общеизвестным фактом является то, что греки уезжают отдыхать на зимние каникулы, как делали это и до экономического кризиса, считает глава Ассоциации отелей Драмы Ангелос Калиас.

По его словам, туризм в горной Греции играет главную роль в повседневной жизни местных жителей и в немалой части служит барьером для внутренней миграции.

Как отмечает Мелетис Цафеас, мэр расположенного в горах города Мецово, от 60% до 70% местных жителей занимается непосредственно или косвенно именно туризмом, что удерживает молодежь от переезда в другие регионы. Помимо объемного внутреннего туризма (в праздничные дни зафиксировано более 12 000 посещений), Мецово также привлекает иностранных туристов благодаря красивым пешеходным экскурсиям по сертифицированным маршрутам.

Туризм работает и на поддержку местной экономике, чему пример — известный шубный центр Касторья; по словам мэра города Анестиса Ангелиса, кризис в меховой индустрии заставил многих людей заняться туристической сферой и альтернативными формами туризма.