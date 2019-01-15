Архангельский губернатор: «Белкомур живет своей жизнью»

Архангельск, , 14:28 — REGNUM «Проект «Белкомур» живет свей жизнью. Конечно, хочется, чтобы кто-то забил золотой костыль, но вы знаете, что я этим не занимаюсь. Главное, что проект запущен», — заявил на пресс-конференции губернатор Архангельской области Игорь Орлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава региона сказал, что в настоящее время идет работа над перераспределением грузопотока северной части железнодорожной магистрали. Свои предложения регион сформирует в ближайшее время. По словам Игоря Орлова, грузовая база проекта будет скорректирована с учетом строительства Северного широтного хода.

«Уровень готовности Северного широтного хода находится ниже, чем у Белкомура, но уже сейчас Северный широтный ход дает дополнительный грузопоток Белкомуру», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства железнодорожной магистрали Белкомур по проекту должен соединить Пермский Край, Республику Коми и Архангельскую область. Несмотря на то, что проект включен во всевозможные стратегические документы федерального и регионального уровней, найти деньги на строительство до сих пор не удалось. Синдицированный кредит был готов сформировать Евразийский банк развития, но партнеров для кредитования стройки так и не нашлось.

Потенциальные инвесторы видят в Белкомуре дополнительный выход к Северному морскому пути, но дорога может им стать только при наличии нового глубоководного порта в своей конечной точке — Архангельске. Долгое время порт и Белкомур шли в связке в каждом документе, однако в новой стратегии развития Архангельской области железнодорожная магистраль фигурирует без упоминания глубоководного порта.