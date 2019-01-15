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Korea Environment Corporation займется утилизацией отходов в Гималаях

Экономика

Кроме этого компания планирует посетить Пакистан, Индию и Непал

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Korea Environment Corporation займется утилизацией отходов в Гималаях

Сеул, 15 января 2019, 15:24 — REGNUM  Компания при Министерстве окружающей среды Республика Корея Korea Environment Corporation займется утилизацией отходов на высочайшей горной системе Земли — Гималаях, сообщает YTN.

Представители компании Korea Environment Corporation сообщили, что с 14 января стартовал проект по развитию сервиса утилизации отходов в Гималаях.

В рамках проекта компания планирует предложить систему и необходимое оборудование, которые позволят оценить ситуацию и управлять ей, а также начать утилизировать отходы туристов, которых становится все больше в Гималаях — в Пакистане, Индии и Непале.

Свою деятельность компания планирует провести на горном массиве в Непале, Аннапурна и в районе горы Эверест, а также в штате на севере Индии Химачал-Предеш и в одном из административных районов Пакистана.

Компания Korea Environment Corporation приняла участие в конкурсе, который проводила международная финансовая организация Всемирный банк, на основе 30-летнего опыта по утилизации отходов. Договор был подписан в начале декабря прошлого года в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне.

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