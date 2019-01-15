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В 2018 году объем инвестиций в основной капитал в Казахстане вырос на 17%

Экономика

Краткосрочный экономический индикатор составил 4,7%

Астана, 15 января 2019, 14:31 — REGNUM  По итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал в Казахстане составил 11,13 трлн тенге ($29,4 млрд), что на 17,2% больше, чем в 2017 году, сообщили в комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

За год объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в 2018 году достиг 4,41 трлн тенге ($11,7 млрд), что на 3,4% больше, чем в 2017 году.

Индекс физического объема в транспортной отрасли в 2018 году составил 4,6%, в отрасли «Связь» — 2,6%, в торговле — 7,6%. За отчетный период краткосрочный экономический индикатор составил 4,7%.

Отметим, краткосрочный экономический индикатор основывается на изменении индексов выпуска по базовым отраслям, которые составляют более 60% ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал в Казахстане составил 9,63 трлн тенге ($26 млрд по курсу на 14 декабря 2018 года), что на 18,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Экономика Казахстана
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