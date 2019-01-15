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В Крыму прервали строительство пяти объектов федеральной целевой программы

Экономика

Чиновники обещают вскоре всё исправить и сдать их в срок

Симферополь, 15 января 2019, 14:23 — REGNUM  Власти Крыма остановили строительство на пяти объектах федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя в районе Феодосии. Об этом 15 января на выездном совещании членов крымского правительства сообщил республиканский вице-премьер Евгений Кабанов.

В частности, по его словам, проблемы выявили с объектами реконструкции нескольких зданий и строительством 72-квартирного жилого дома и общеобразовательной школы.

«Все проинспектированные объекты ФЦП в настоящий момент имеют те или иные комплексные проблемы, они являются важными и необходимыми для нормальной жизни людей, поэтому мы приложим все усилия для их скорейшей успешной реализации», — отметил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по настоянию главы Крыма председатель администрации Феодосии Сергей Фомич и руководитель горсовета Владимир Титоренко написали заявления об отставке.

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ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя»
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