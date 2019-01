Высокое место в рейтинге повышает престиж города – мнение

Москва, , 14:16 — REGNUM В целом существует масса индексов и рейтингов, призванных оценить качество жизни населения городов мира. К наиболее известным можно отнести Quality of living survey (Mercer), World's Most Liveable Cities (The Economist), Most Liveable Cities Index (Monocle). Если посмотреть тройку лучших городов в данных исследованиях, то они будут различаться как между собой, так и относительно результатов, представленных Numbeo.com, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов.

«Связаны эти различия будут и с применяемой методикой исследования и набором используемых показателей, и с источниками и структурой сбора исходных данных, и с широтой выборки респондентов и качеством используемой информации, а также генеральными целями проведения рейтинга», — пояснил эксперт.

В России подобные исследования тоже не редкость, и проводят их как крупные информационные порталы, предлагающие услуги по подбору недвижимости, так и различные государственные и коммерческие исследовательские центры. Как следствие, результаты подобных исследований чаще противоречивы, нежели помогают установить какие-либо закономерности в качестве реализации градостроительной и социальной политики в конкретном муниципальном образовании.

«Данное обстоятельство не способно в результате обеспечить высокую эффективность принимаемых решений, однако может служить дополнительным фактором при подборе недвижимости, размещении компании или решении кадровых задач», — высказал свое мнение Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным сервиса Numbeo, самым комфортным для жизни российским городом признан Нижний Новгород, занявший в рейтинге 109-е место из 226. В перечень также вошли ещё четыре города России: Санкт-Петербург (182-е), Москва (191-е), Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е место).

