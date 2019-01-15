Стагнация экономики РФ будет сохраняться, а недовольство людей – расти?

Москва, , 14:37 — REGNUM Деятельность правительства РФ подчинена тем целям, которые перед ним ставит крупный капитал и высшая бюрократия, полагает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 15 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, по мнению которого, экономический блок правительства всегда отличался профессионализмом и в 2019 году жители РФ «должны почувствовать изменения».

«Главный вопрос в данном случае касается не профессиональности правительства РФ в решении тех или иных экономических вопросов, а того, что его деятельность подчинена тем целям, которые ставят силы, у которых в руках экономико-политическая власть, — сказал Бузгалин. — Это высшая бюрократия и крупный капитал. Эти цели правительство реализует профессионально, но недостаточно успешно. Крупный капитал сохраняет своё господство, а то, что при этом экономика находится в стагнации и сохраняется огромная социальная поляризация да растёт недовольство большей части населения существующим образом и качеством жизни, — эти вопросы правительство РФ не волнуют и в его профессиональную компетенцию не входят».

По мнению Бузгалина, правительство РФ работает не на рядовых граждан, а на олигархов и высшую бюрократию.

«Правительство говорит о том, что оно усилит свою работу, но продолжает реализовывать тот же самый курс, какой был на протяжении десятилетий, — отметил экономист. — Но проблема не в том, чтобы что-то улучшить или использовать больше компьютеров. Следует глубоко и принципиально реформировать систему социально-экономических отношений. Для этого нужны и другая партия, и другое правительство. При помощи косметических реформ ничего изменить не удастся. Стагнация будет сохраняться, а недовольство большинства граждан нарастать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Хазина, экономический блок правительства некомпетентен.

«Он не в состоянии уже в течение 6 лет обеспечить экономический рост, — сказал Хазин корреспонденту ИА REGNUM. — В стране с четвёртого квартала 2012 года идёт экономический спад. Единственное, что они научились делать, — это фальсифицировать статистические показатели».

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