За 11 месяцев 2018 года товарооборот Казахстана с ЕАЭС вырос на 6%

Астана, , 14:14 — REGNUM По итогам января — ноября 2018 года товарооборот между Казахстаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил $17,085 млрд, что на 6,2% больше, чем годом ранее, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период объем экспорта в страны ЕАЭС составил $5,258 млрд, что на 10% больше, чем в январе — ноябре 2017 года. Объем импорта увеличился на 4,6%, до $11,827 млрд.

В общем объеме товарооборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 91,9%, Киргизию — 4,4%, Белоруссию — 3,6%, Армению — 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС составил $15,52 млрд, что на 7,2% больше, чем годом ранее.

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