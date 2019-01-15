Топ-5 популярных туров по России в новогодние каникулы-2019

Москва, , 14:04 — REGNUM В России вырос спрос на внутренние туры по стране во время новогодних каникул 2018−2019 гг. Туроператоры это связывают с переориентацией туристов с более дорогих зарубежных направлений, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Лидером рейтинга самых популярных туров внутри страны стал Краснодарский край (Сочи и Красная поляна), доля продажах достигала 40%. На втором месте оказался Крым — 25−30%, на третьем — Санкт-Петербург — 23%.

В пятерку лидеров по продажам туров по внутренним направлениям продаж вошел Великий Устюг (20%), Москва и Подмосковье (15%). Также пользовались спросом туры, а Кавказские минеральные воды (10−15%), Калининградская область и Карачаево-Черкессия (по 3%).

Примечательно, что ощутимый «минус» показало «Золотое Кольцо». По мнению туроператоров, интерес к этому направлению у российских туристов ослабел из-за его дороговизны.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 30% жителей России провели новогодние праздники (30 декабря — 8 января) в гостях, 28% гуляли на природе (30% — в 2018 году), 24% — катались на лыжах, коньках, ватрушках и санках.

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