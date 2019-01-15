Минторг Индонезии о беспошлинном ввозе товаров в США: «Выгоден странам»

Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Министр торговли Индонезии Энгартиасто Лукита заявил, что расширение всеобщей системы преференций (GSP) пошло бы на пользу Индонезии и США, сообщает Antaranews.

«Мы предполагаем, что всеобщая система преференций или беспошлинный ввоз товаров в США выгоден странам», — заявил министр в Вашингтоне.

Министр торговли Индонезии был приглашен торговым представительством США для обсуждения прогресса, достигнутого в Индонезии.

GSP — это программа правительства США по стимулированию экономического развития в развивающихся странах в форме освобождения страны от импортных пошлин на ввозимые в США товары.

В последние семь месяцев правительство Индонезии ведет интенсивные переговоры с властями США, чтобы сохранить статус Индонезии в рамках этой программы, которая позволяет ввозить 3546 индонезийских товаров в США без импортных пошлин.

Посол Индонезии в Соединенных Штатах Буди Боулексоно заявил, что в ходе визита министр торговли затронул две важные проблемы, а именно увеличение торгового баланса между Индонезией и США и программу GSP.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести специальные тарифы на 124 индонезийских товара из-за дефицита, имевшего место в торговых отношениях с Индонезией.

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