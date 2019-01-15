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ВВП Казахстана в 2018 году вырос на 4,1% — министерство нацэкономики

Экономика

В 2017 году рост ВВП Казахстана составил 4%

Астана, 15 января 2019, 13:57 — REGNUM  По предварительным данным министерства национальной экономики Казахстана, рост валового внутреннего продукта (ВВП) республики в 2018 году составил 4,1%, сообщили 15 января в пресс-службе министерства.

В 2017 году рост ВВП Казахстана составил 4%. По итогам первых десяти месяцев 2018 года ВВП республики вырос на 4,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Азиатский банк развития улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2018 году с 3,7% до 4%. 27 декабря 2018 года в Евразийском банке развития сообщили, что в 2018 году ВВП Казахстана вырастет на 3,9%.

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Экономика Казахстана
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