ВВП Казахстана в 2018 году вырос на 4,1% — министерство нацэкономики

Астана, , 13:57 — REGNUM По предварительным данным министерства национальной экономики Казахстана, рост валового внутреннего продукта (ВВП) республики в 2018 году составил 4,1%, сообщили 15 января в пресс-службе министерства.

В 2017 году рост ВВП Казахстана составил 4%. По итогам первых десяти месяцев 2018 года ВВП республики вырос на 4,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Азиатский банк развития улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2018 году с 3,7% до 4%. 27 декабря 2018 года в Евразийском банке развития сообщили, что в 2018 году ВВП Казахстана вырастет на 3,9%.

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