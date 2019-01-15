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Бизнесмен из Египта планирует построить завод в Индонезии

Экономика

Бизнесмен встретился с послом Индонезии в Египте, чтобы обсудить возможности строительства и заручиться поддержкой

Каир, 15 января 2019, 13:25 — REGNUM  Бизнесмен Мохаммед Альфарра, сириец по происхождению, встретился в Каире с послом Индонезии в Египте Хелми Фаузи, сообщает Antaranews.

«Мы планируем построить завод в Индонезии», — заявил бизнесмен, беседуя с послом.

Мохаммед Альфарра пояснил, что в настоящее время он занимается производством сантехники. По его словам, компания успешно работает на рынке Египта, Ирака, Армении, Нигерии и стран Ближнего Востока.

«Мы хотим расширить рынок до Юго-Восточной Азии, включая Индонезию», — подчеркнул бизнесмен.

По этому случаю Мохаммед Альфарра пригласил посла Хелми Фаузи посетить один из заводов по производству сантехники в Каире, а также попросил его о содействии.

Посол Индонезии в Каире приветствовал план по производству сантехники в Индонезии. По его словам, инвестиционный климат в эпоху правления Джоко Видодо продолжает демонстрировать положительную динамику. Хелми Фаузи также предложил бизнесмену изучить возможности сотрудничества с местными партнерами в Индонезии.

В середине октября 2018 года бизнесмен Мохаммед Альфарра посетил индонезийские острова Батам и Каримун, чтобы изучить местность и возможность строительства там завода.

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Внешняя политика Индонезии
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