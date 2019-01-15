Минсельхоз Оренбуржья: «Регион обеспечивает себя яичной продукцией на 200%»

Оренбург, , 13:21 — REGNUM Оренбуржье не испытывает дефицита в такой категории продовольствия, как яйцо. Регион обеспечивает себя яичной продукцией на 200%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минсельхозе.

Норма потребления куриного яйца на душу населения, утверждённая Министерством здравоохранения России — 260 штук в год на человека. Потребление яйца в Оренбургской области в 2017 году на душу населения составило 313 штук.

По данным Росстата, на личное потребление население области в 2017 году использовало 621,7 млн штук яиц, на конец года осталось в запасе 8,1 млн яиц. Производство яйца в 2017 году составило более 1 млрд штук.

Комментируя ценообразование на эту категорию продовольствия, в региональном минсельхозе отметили, что в динамике цен на яйцо важную роль играет сезонный фактор. Сезонные колебания в стоимости яйца на полке традиционно с апреля до октября-ноября уходят в нижнюю часть диапазона и резко повышаются к Новому году и Пасхе.

По данным ведомства, на 15 декабря 2018 года отпускные цены на продукцию основных птицеводческих предприятий варьировались от 52 до 58 рублей за десяток яиц. На сегодняшний день цена варьируется от 45 до 56 рублей. Добавим, на территории региона работает пять птицефабрик.

Средняя потребительская стоимость десятка куриных яиц в Оренбуржье по состоянию на 9 января 2019 года составила 65,26 рубля, в Приволжском федеральном округе — 68,96 рубля. Такие данные приводит Росстат.