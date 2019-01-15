Вторник, 15 Января 2019 года
13:11:32 МСК

Топилин выразил надежду на рост зарплат в коммерческом секторе

Экономика

«В связи с тем, что инфляция чуть-чуть оказалась выше, чем была в прогнозе»

Москва, 15 января 2019, 13:11 — REGNUM  Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выразил надежду, что работодатели учтут рост потребительских цен и проиндексируют заработную плату своим работникам. Об этом 15 января министр заявил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума в Москве.

«Я очень надеюсь, что зарплаты будут (компенсированы) в коммерческом секторе в связи с тем, что инфляция чуть-чуть оказалась выше, чем была в прогнозе», — заявил Топилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Топилин заявил, что в 2019 году заработные платы работников бюджетных организаций будут повышаться. По его словам, это коснётся как бюджетников, вошедших в майские указы президента России 2012 года, так и тех, кто в них не вошёл.

Читайте также: Бюджетникам в России пообещали очередной рост зарплат

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Индексация зарплаты бюджетников
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить