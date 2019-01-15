Топилин выразил надежду на рост зарплат в коммерческом секторе

Москва, , 13:11 — REGNUM Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выразил надежду, что работодатели учтут рост потребительских цен и проиндексируют заработную плату своим работникам. Об этом 15 января министр заявил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума в Москве.

«Я очень надеюсь, что зарплаты будут (компенсированы) в коммерческом секторе в связи с тем, что инфляция чуть-чуть оказалась выше, чем была в прогнозе», — заявил Топилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Топилин заявил, что в 2019 году заработные платы работников бюджетных организаций будут повышаться. По его словам, это коснётся как бюджетников, вошедших в майские указы президента России 2012 года, так и тех, кто в них не вошёл.

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