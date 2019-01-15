Отмена новогодних каникул — стимул для экономики России: мнение

Москва, , 13:08 — REGNUM Новогодние каникулы в России в этом году составили десять дней — шесть рабочих и четыре праздничных дня. Если принять во внимание то, что всего рабочих дней в году 240, то это означает, что при отсутствии новогодних каникул годовая производительность труда была бы примерно на 2% выше, учитывая тот факт, что примерно 80% занятых в экономике отдыхают в эти дни, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Плеханова Никита Моисеев.

Таким образом, если применить законы экономической теории, по статистическим данным оценить наклон функции совокупного спроса в экономике, то можно сделать вывод о том, что при условиях отмены новогодних праздников, сохранении текущего уровня производительности труда и отсутствия негативных социально-политических последствий инфляция могла бы быть примерно на 1% ниже, а рост физического объема ВВП — примерно на 1,6% выше. Номинальный объем ВВП был бы выше примерно на 0,6%, что составляет 600 млрд. рублей от прогнозируемого ВВП в 2018 годы.

«Отсюда следует, что в случае отмены новогодних праздников российская экономика могла бы получить некоторый стимул. Однако в свете недавно введенных изменений в налоговое и пенсионное законодательство такой шаг может вызвать значительное ухудшение настроений потребителей, что вполне может нивелировать теоретический положительный эффект от отмены праздников», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что новогодние каникулы плохо сказываются на экономике России. «Страна ничего не производит и много «отмечает», — сказал он.

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