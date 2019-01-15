МВФ по Украине — это пакт о внешнем управлении экономикой — депутат

Киев, , 13:05 — REGNUM Новая программа сотрудничества Украины и Международного валютного фонда — это пакт о внешнем управлении украинской экономикой. Об этом 15 января на заседании согласительного совета Верховной Рады заявил депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

«Великие «экономисты», которые сегодня управляют страной, рассказывают, какую правильную политику они проводят. А почему же вы прячете документ, которым мы фактически вместе с Международным валютным фондом определили минимум на пять лет экономическую политику для Украины? Этот отчет МВФ по Украине, это фактически пакт о внешнем управлении украинской экономикой. Это четкий план того, как не дать Украине финансово упасть и не дать шансов экономически подняться. В документе само руководство МВФ признает «рост будет недостаточным, чтобы позволить уровню жизни людей в Украине догнать соседние страны». «Несмотря на улучшение ВВП на душу населения в Украине останется одним из самых низких в Европе». По сути это план заморозки украинской экономики», — считает Ляшко.

Кроме того, депутат рассказал, что Киев готовит ввод рынка земли.

«Власть также официально проинформировала МВФ о том, что готовит законодательство о вводе рынка земли… Я хочу предупредить всех вас, кто хочет рынка земли: мы вас накормим этой землей, по самые не хочу получите этой земли. Я не дам вам забрать землю у украинских селян», — подчеркнул Ляшко.

Он сообщил, что Киев взял на себя обязательства поднять цены на газ и продать госпредприятия.

«При этом подписав новый меморандум украинская власть обязывается опять поднять цены на газ на 20% с 1 мая, не устанавливать налоговые стимулы для национальных товаропроизводителей, распродать государственные предприятия, а в наблюдательные советы тех компаний, которые останутся, назначить большинство иностранцев, так называемых независимых членов… В документе выписана формула поэтапного повышения цен на газ для «Нафтогаза». Оказывается, руководителем и определителем цен на газ для украинских граждан является МВФ, а не украинские цены, украинские реалии, украинская экономика», — возмутился Ляшко.

Депутат отметил, что Киев разрешил международным организациям закупать лекарства для Украины. «Закупку медикаментов вместо министерства охраны здоровья и дальше будут проводить международные закупочные организации. Также обязались заморозить создание пенсионной системы второго уровня. В случае дефицита денег, дополнительно снизить социальные нормы для начисления субсидий», — добавил Ляшко.

Как сообщалось, 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за законопроект №9355−5, который продлил мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

«Отмена в условиях военного положения и экономического кризиса моратория на отчуждение сельскохозяйственных земель без урегулирования на законодательном уровне процедуры оборота земель сельскохозяйственного назначения является угрозой как национальной, так и продовольственной безопасности нашего государства, которое может потерять ценный ресурс — украинские сельскохозяйственные земли», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, 21 декабря пресс-служба Нацбанка Украины сообщила о получении Киевом 1,4 млрд долл. первого транша по новой программе сотрудничества с МВФ на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года.

Новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирования на общую сумму 2,8 млрд специальных прав заимствований (около 3,9 млрд долл. США) на протяжении 14 месяцев. Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.