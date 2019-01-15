На Украине не работают четыре блока атомных станций — «Энергоатом»

Киев, , 13:07 — REGNUM В настоящее время на Украине действуют одиннадцать из пятнадцати атомных энергоблоков, заявили в пресс-службе компании «Энергоатом», сообщило 15 января информационное агентство «УНН».

"На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 104-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 66-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №1 Ровненской АЭС 18-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 52-е сутки среднего планового ремонта», — рассказали в компании.

В пресс-службе отметили, что радиационное и экологическое состояние всех украинских АЭС находится в пределах нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2018 года представители «Энергоатома» провели переговоры с чешскими специалистами, которые могут помочь Украине заменить генераторы АЭС.

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