Вторник, 15 Января 2019 года
13:07:49 МСК

На Украине не работают четыре блока атомных станций — «Энергоатом»

Экономика

Все параметры станций находятся в пределах нормы

Киев, 15 января 2019, 13:07 — REGNUM  В настоящее время на Украине действуют одиннадцать из пятнадцати атомных энергоблоков, заявили в пресс-службе компании «Энергоатом», сообщило 15 января информационное агентство «УНН».

"На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 104-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 66-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №1 Ровненской АЭС 18-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 52-е сутки среднего планового ремонта», — рассказали в компании.

В пресс-службе отметили, что радиационное и экологическое состояние всех украинских АЭС находится в пределах нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2018 года представители «Энергоатома» провели переговоры с чешскими специалистами, которые могут помочь Украине заменить генераторы АЭС.

Читайте также: Чешские специалисты предложили услуги ремонта АЭС Украине

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Атомная энергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить