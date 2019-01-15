Саратовского производителя яиц пытаются обанкротить налоговики

Саратов, , 12:55 — REGNUM Налоговая служба Саратовской области пытается обанкротить ООО «Татищевская птицефабрика», чей годовой объём производства составляет 25−30 млн яиц в год. Обоснованность претензий к компании Арбитражный суд Саратовской области рассмотрит 18 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано межрайонной ИФНС России №12 по Саратовской области 11 января 2019 года, а 14 января дело приняли к производству. Сумма исковых претензий — 1 644 502,68 рубля.

Претензии к птицефабрике имеет и поставщик газа — ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», в ноябре 2018 года выигравший иск на сумму свыше 1,212 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Татищевская птицефабрика» существует с апреля 2004 года. Уставный капитал — 51,5 тыс. рублей, среднесписочная численность работников — около 60 человек.

«Татищевская птицефабрика» — российский производитель и поставщик сельхозпродукции. Производство фабрики базируется в Саратовской области, пос. Татищево. Предприятия разводит и реализует сельскохозяйственную птицу — куры-несушки, а также выпускает на рынок готовую продукцию — куриное яйцо (объем производства до 25−30 млн. штук/год)», — отмечается в открытых источниках с уточнением, что поголовье птицефабрики — 100 тыс. кур.

Владельцами числятся Расул Сейнов из Кабардино-Балкарии (директор с октября 2018 года, совладелец с ноября 2017 года) и ООО «Танком». Сейнову принадлежит доля в 76%. В разные годы он выступал создателем и единственным владельцем двух компаний в Новгородской области, специализирующихся на разведении кроликов, а также молочного крупного рогатого скота. На сегодня действующей является только ООО «Вяжищи», созданное в марте 2017 года с уставным капиталом более 99,5 млн рублей для разведения молочного крупного рогатого скота, производства сырого молока. ООО «Авангард» (специализация — разведение кроликов и прочих пушных зверей) на сегодня находится в стадии ликвидации и на этапе конкурсного производства.

ООО «Танком» (основной вид деятельности — торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных) — второй совладелец птицефабрики также на сегодня числится в стадии ликвидации. Его владельцам являются Анна и Наталья Тапилины (дочери бывшего директора и акционера ОАО «Саратовский комбикормовый завод» Виктора Тапилина, созданного в 1993 году при участии областных властей). На 31 декабря 2014 года Наталья также входила в число акционеров завода с долей 9,96%. Более свежих данных компания на своём сайте не обнародовала.

Осенью 2018 года саратовские СМИ писали, что новый директор и по совместительству совладелец ООО «Татищевская птицефабрика» остановил производство, но позднее оно частично было восстановлено.

Между собственниками после смены директора возник конфликт и он до сих пор продолжается, но уже в суде.

17 сентября 2018 года ООО «Танком» подало иск к птицефабрике и второму владельцу — Расулу Сейнову. Спор, касающийся признания недействительным решения внеочередного общего собрания участников ООО, до сих пор до конца не рассмотрен. На спорном собрании 12 сентября речь шла как раз о смене директора, с чем оказалась не согласна компания «Танком».

В октябре 2018 года суд наложил в рамках дела обеспечительные меры в виде запрета МРИ ФНС №19 по Саратовской области осуществлять регистрационные действия в части внесения изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Татищевская птицефабрика» — до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу. Под вопросом оказалась правомочность Сейнова как директора — до решения по данному иску, но в это же время в выписке ЕГРЮЛ он числится директором компании.