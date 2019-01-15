В Оренбуржье производство муки выросло на 22,5%

Оренбург, , 12:53 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост объёмов производства муки. За январь-ноябрь 2018 года регион произвёл 195,8 тысяч тонн, что составляет 122,5% к аналогичному периоду 2017 года, и превышает объём за весь 2017 год на 25,6 тысяч тонн сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минсельхозе.

Стоит отметить, что по средней потребительской стоимости пшеничной муки (27,68 рубля за килограмм по состоянию на 27 декабря 2018 года) Оренбуржье занимает четвёртое место среди субъектов Приволжского федерального округа. Самая дешёвая мука в Татарии — 24,70 рубля за килограмм, самая дорогая — в Самарской области (35,31 рубля за килограмм).

На территории Оренбургской области работает около 60 мукомольных предприятий. На 14 января 2019 года отпускные цены на муку высшего сорта сложились на уровне 16 — 18,70 рубля за килограмм, на муку первого сорта — от 14 до 16,5 рубля за килограмм.