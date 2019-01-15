Стабильность роста цен на нефть «под сомнением»

Москва, , 12:48 — REGNUM Поддержкой недели по нефти марки Brent выступает уровень $59 за баррель. Максимальной ценой может стать отметка $64 за баррель. Пока Саудовская Аравия и Россия заверяют рынок в своей исполнительности по объемам добываемой нефти, в США ждут сильные морозы уже в ближайшие выходные, а Китай и Америка не подают сигналов о стабилизации отношений — нефть будет сохранять восходящую коррекцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Сегодня, 15 января, нет фундаментальных предпосылок для распродаж по рынку энергоресурсов. Однако, до тех пор пока комментарии представителей ФРС США относительно монетарной политики на 2019 год неоднозначны, рынок может интерпретировать ситуацию с удобной, а значит спекулятивной, позиции. То есть если доллар США получит импульс к росту, тогда баррель нефти подешевеет к отметке в $57», — считает эксперт.

Также, с позиции рисков роста американской валюты, стоит учитывать положение дел в правительстве США. Шатдаун не дает покоя не только аналитикам и экономистам, а и валютным и энергетическим трейдерам. Большой фактор неопределенности как в вопросе влияния ситуации на мировую экономику, так и в вопросе готовности фондовых площадок выдержать негативные сценарии инвесторов ставит под сомнение стабильность роста цен на нефть в ближайшую неделю.

«Статистические показатели, которые готовят к релизу на этой неделе разбавит еще и отчет ОПЕК. Выход данных запланирован на 17 января. Основной вопрос ближайшего периода это соблюдение договоренностей ОПЕК, которое было достигнуто в декабре 2018 года и влияние принятого решения на рынок энергоресурсов», — отметил Удилов.

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