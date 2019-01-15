«Давайте радоваться»: о рейтинге городов, наиболее комфортных для жизни

Москва, , 12:49 — REGNUM Завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин полагает, что самое любопытное в попадании нескольких российских городов в рейтинг Numbeo по качеству жизни заключается в реакции на результаты этого рейтинга. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире, он, в частности, отметил:

«Понятно, что критерий составления подобных рейтингов неоднозначен. И почему в них попадают одни города, а другие нет — неясно. Но тут интересно другое. А именно, реакция жителей городов и их властей. Власти охотно распространяют эту информацию через СМИ, прямо или косвенно намекая на свои громадные заслуги в повышения уровня комфортности. А жители, судя по соцсетям, ровно наоборот — возмущаются, что их город, в котором столько проблем, попал в какой-то там рейтинг. Мол, прославились как комфортный город, а у нас свалки! А у нас дороги! Застройка где попало! Патриотизмом, увы, тут и не пахнет.

Но, полагаю, и в победившей Аделаиде своих проблем хватает. А участие города в рейтингах — это все равно плюс, хотя бы с точки зрения привлекательности для инвесторов и партнеров. Давайте радоваться, господа и дамы! Давайте любить свои города, несмотря на все их проблемы! Больше оптимизма, тем более по возникающим ниоткуда поводам!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, лучшими для проживания городами, согласно исследованию экспертов сервиса Numbeo «Индекс качества жизни 2019», стали столица Австралии Канберра, Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария).

Но и российские города представлены в этом рейтинге. Самым комфортным для жизни российским городом признан Нижний Новгород (109-е место в рейтинге из 226 возможных). Также в перечень попали в перечень попали еще Санкт-Петербург и Москва (182-е и 191-е место соответственно), Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е место рейтинга).