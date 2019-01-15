Вторник, 15 Января 2019 года
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В Южной Корее закроют 10 угольных электростанций

Экономика

Все станции будут закрыты к 2022 году

Сеул, 15 января 2019, 12:55 — REGNUM  Правительство Южной Кореи приняло решение к 2022 году закрыть 10 старых угольных электростанций в стране, чтобы уменьшить количество мелкой пыли. Об этом сообщает YTN.

Среди 10 угольных электростанций, которым более 30 лет, 4 будет закрыто в этом году, включая Ёндон №2 и Самчхонпхо №1 и №2.

В 2021 году планируется закрыть электростанции Хонам №1 и №2, а к 2022 году Порён №1 и №2.

Не смотря на то что старые угольные электростанции будут закрыты, к 2022 году планируется построить 7 новых, поэтому количество мелкой пыли уменьшится незначительно.

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