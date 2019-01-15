Экспорт мусора в Швецию: «Красивая история должна быть выгодна России»

Тюмень, , 12:50 — REGNUM История с экспортом российского мусора должна быть не столь красивой, сколь выгодной для Российской Федерации и её граждан. Но выгода не спрягается с целесообразностью вкладывать миллиарды в строительство экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области, заявил корреспонденту ИА REGNUM уральский эколог, эксперт тюменского ОНФ Сергей Завьялов.

Ранее ему удалось бывать на шведском мусоросжигательном заводе в Мальмё.

«Внешне всё чистенько, ухожено. Из труб — белый, едва заметный дымок. Возможно, поэтому руководство страны покупается на внешний фон и говорит о красивой истории мусоросжигания. Российскую делегацию по заводу провели, но золу нам не показали. Токсичная очень, говорят. Шведы сбрасывают её в море, таким образом отвоёвывая у водной стихии территорию. Отмечу, что сами шведы около мусоросжигательных заводов не селятся, отказываются там жить», — ввёл в курс дела эксперт.

В Швеции отходов, действительно, катастрофически не хватает, подтверждает Сергей Завьялов.

«Там воздвигнуты наимощнейшие мусоросжигательные заводы, которые работают на воспроизводство из мусора тепловой и электроэнергии. Остановка этих заводов для шведкой экономики сродни коллапсу — начнутся сбои в энергетике. Чтобы поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии, они ищут источники отходов. Российский мусор по приемлемой цене — для них подарок. Но что это несёт нам? Многомиллиардные расходы на строительство экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области, чтобы брикетировать мусор», — констатирует эксперт.

Напомним, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин ранее заявил журналистам, что мусор со строящегося в Архангельской области полигона «Шиес», куда намерены направлять отходы из Москвы и Подмосковья, может экспортироваться. И высказал желание, чтобы специалисты Росприроднадзора оценили выгоду и риски.

«Если это будет классный опыт и мы из Архангельска сможем экспортировать мусор в Швецию и другие страны Европы, то это красивая история, почему бы и нет» — отметил Дмитрий Кобылкин.

Если цель экспорта мусора — разгрузка подмосковных полигонов, то зачем строить завод по брикетированию в Архангельске? Зачем везти мусор окольными путями, когда его можно спрессовать на месте? Это бешеной собаке семь вёрст не крюк, а для экономики сотни километров — это убытки, говорит эксперт.

«Необходима прозрачность процесса создания продукта и экспорта. Кто станет выгодоприобретателем? Если российская сторона собирается продавать мусор по выгодной для страны цене, окупая стоимость экотехнопарка и логистики, то почему бы и нет? Но мусор-то собираются везти из Подмосковья в Архангельск. Они же его не повезут в необработанном и небрикетированном виде. Тогда зачем ставить экотехнопарк в тысяче километров от источника мусора?», — задаётся вопросами уральский эколог.

Зачем нести дикие затраты на строительство, потом производство и логистику, поддерживая экономику Швеции? Пусть шведы сами приезжают в Россию, инвестируют, создают рабочие места и налаживают транспортировку. Хоть с тысячекилометровым крюком, хоть напрямую везут из Москвы в Швецию, отмечает Сергей Завьялов.

«Как сиюминутное решение, для снятия экологической напряжённости в Подмосковье, экспорт мусора, действительно, хорошая, красивая история. Но она должна быть финансово выгодной для России», — резюмирует эксперт.

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