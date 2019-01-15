Рубль сохраняет «шаткое равновесие»

Москва, , 12:40 — REGNUM Банк России возобновит 15 января покупки валюты в пользу Минфина, приостановленные с 23 августа 2018 года. До 6 февраля регулятор выкупит валюты на сумму 265,8 млрд рублей, что эквивалентно ежедневным покупкам 15,6 млрд рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Также высока вероятность ужесточения санкций США против России в начале года в перспективе создадут давление на курс рубля. На этом фоне отечественная валюта как минимум не будет укрепляться», — полагает эксперт.

При этом ситуацию нивелирует коррекция на нефтяном рынке. Цены на нефть пытаются расти на фоне сокращения добычи во главе с ОПЕК и Россией, однако ухудшение перспектив мировой экономики может вскоре оказать давление на рост спроса на горючее и соответственно на нефть.

«Если смотреть со стороны технических факторов, то они подтверждают сложившийся фон. Далее ожидается дальнейшее ослабление рубля в район 67 и выше», — считает Капустянский.

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