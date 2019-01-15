Оборот лекарств в Казахстане освободят от НДС

Астана, , 12:42 — REGNUM С 19 января 2019 года оборот лекарств и медицинских изделий в Казахстане освободят от налога на добавленную стоимость, сообщили 15 января в пресс-службе департамента государственных доходов Алма-Аты.

В департаменте пояснили, что с 19 января вступают в силу соответствующие изменения в налоговый кодекс республики. От НДС освобождаются обороты лекарственных средств любых форм.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января председатель комитета фармации министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова заявила, что за превышение установленных предельных цен на лекарства в республике введена административная ответственность.

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