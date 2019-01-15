Существенно не потеряла: об экономике РФ в новогодние каникулы

Москва, , 12:29 — REGNUM Рассуждать об экономических потерях в России в период новогодних каникул не совсем корректно. Во-первых, стоит принять во внимание человеческий фактор — эффект от отпуска и отдыха сложно монетизировать, но он, безусловно, есть, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

По её мнению, традиция новогодних длинных праздников в России сохраняется десятилетиями и резко прервать ее на фоне снижения уровня жизни граждан, социальной нагрузки на население просто бессмысленно. Важно отметить, что многие соотечественники за последние несколько лет стали подрабатывать на нескольких работах, чтобы поддержать благосостояние своих семей.

«Люди должны отдохнуть, перевести дыхание и уделить время своим близким и здоровью. В разгар зимы сделать небольшую пазу — это правильное решение. Новогодние каникулы традиционно кормят российских туроператоров, традиционно высоким спросом в этот период пользуются туристические услуги и внутри страны», — отметила эксперт.

Во-вторых, сегмент розничных продаж из года в год в период новогодних праздников показывает отличные результаты. В-третьих, все без исключения сектора экономики в декабре работали энергичнее стандартного с учетом того, что как минимум неделя января будет в простое. Вполне можно говорить о том, что люди «авансом» отработали свои каникулы еще в прошлом месяце.

«Вряд ли стоит считать, что экономика РФ существенно потеряла в объемах, пока трудовые ресурсы отдыхали. Проблема, похоже, больше надуманная, чем реальная. К тому же, не стоит проводить параллель с высокоразвитыми странами Западной Европы, в которых уровень дохода граждан в три раз выше, чем у российских граждан. Особо в зарплате работающие граждане не выиграют, если на работу вернуться, скажем, 3 января», — высказала свое мнение Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что продолжительные новогодние каникулы негативно сказываются на экономике страны.

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