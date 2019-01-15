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Казахстан расширил перечень товаров со сниженной таможенной пошлиной

Экономика

В 2019 году перечень изъятий составил 2916 позиций

Астана, 15 января 2019, 12:28 — REGNUM  С 2019 года в Казахстане расширен перечень товаров, в отношении которых применяется снижение таможенных пошлин в рамках обязательств республики во Всемирной торговой организации (ВТО), сообщили 15 января в пресс-службе национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

В палате предпринимателей пояснили, что Казахстан, как член ВТО, взял на себя обязательства по снижению ставок ввозных таможенных пошлин путем ежегодного расширения перечня изъятий.

В 2019 году перечень изъятий составил 2916 позиций. Кроме того, Казахстан, как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязан обеспечить прослеживаемость товаров из перечня изъятий, а также не допустить вывоз этих товаров за пределы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, страховой сектор Казахстана станет первым сегментом в экономике страны, в который будут допущены иностранные компании в рамках требований ВТО.

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Экономика Казахстана
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