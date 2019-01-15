Газпром увеличивает экспортную интернет-торговлю

Москва, , 12:22 — REGNUM 15 января компания «Газпром Экспорт» сообщила о продолжающемся развитии торговли природным газом на свой электронной торговой бирже (ЭТП). 10 января успешно осуществлена сделка по продаже газа с поставкой в конце месяца, balance-of-mounth на торговой площадке Gaspool.

Интернет-торги на Gaspool стартовали в сентябре 2018 года, уже были проведены три торговые сессии, за три месяца «Газпром Экспорт» реализовал более 1,6 млрд кубометров газа, заключив контракты с более чем двадцатью контрагентами. Сделки 2018 года осуществлялись в режиме day-ahead, на день вперед, в этом году компания осваивает новый торговый инструмент. Такой уверенный старт обусловлен, в первую очередь, тем, что отбор газа по долгосрочным контрактам с европейскими потребителями превысил годовые контрактные обязательства Газпрома. Газ, продаваемый на ЭТП, не будет вытеснять газ, поставляемый по долгосрочным контрактам — фактически, таким способом «Газпром Экспорт» осуществляет выход на европейский спотовый рынок газа. Это не только соответствует тенденциям европейского газового рынка и торговой политике Еврокомиссии, но и позволяет российской газовой компании получить дополнительную прибыль. В настоящее время из-за погодных аномалий цены на природный газ на европейских хабах значительно превышают цены долгосрочных контрактов Газпрома.