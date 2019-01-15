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Судостроительный комплекс «Звезда» увеличивает портфель заказов

Экономика

Законтрактовано строительство 37 судов, переговоры продолжаются

Большой Камень, Приморский край, 15 января 2019, 12:19 — REGNUM  14 января Роснефть сообщила о продолжающемся росте портфеля заказов судостроительного комплекса «Звезда». За второе полугодие 2018 года объем заказов увеличился на 42% и теперь составляет 37 судов.

Якорным заказчиком продолжает оставаться Роснефть, разместившая на «подшефном» предприятие заказы на 26 судов: 12 танкеров ледовых классов Arc6 и Arc7, четыре многофункциональных судов снабжения ледового класса и 12 танкеров типа Aframax. Заказал пять судов и Газпром: три судна снабжения, один корабль для перевозки буровых бригад и одно специализированное многофункциональное судно для обслуживания морской буровой платформы. Поддерживает новый судостроительный комплекс и «Совкомфлот», разместивший заказы на два танкера Aframax и на три среднетоннажных танкера типа MR. Законтрактован и заказ «Росморпорта» на один ледокол для обслуживания портов, контракт предусматривает и опцион еще на три судна такого же класса.

Работа по заключению новых контрактов продолжается. ССК «Звезда» будет участвовать в ожидающемся тендере от НОВАТЭКа на строительство второго портового ледокола для обслуживания следующего ямальского проекта этой компании — «Арктик СПГ-2». Идут переговоры и о заключении обязывающего контракта на строительство самого мощного в мире атомного ледокола класса «Лидер» — решением Владимира Путина заказ будет размещен именно на «Звезде».

Напомним, что ССК «Звезда» создается в городе большой Камень рядом с Владивостоком консорциумом в составе Роснефти, Газпромбанка и «Роснефтегаза». Комплекс рассчитан на строительство крупнотоннажных судов, элементов морских платформ, суда ледовых классов, специализированные суда и другие виды морской техники.

regnum author Борис Марцинкевич
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