Вторник, 15 Января 2019 года
12:17:14 МСК

Иран наращивает объемы биржевой торговли нефтью

Экономика

Объявлены планы проведения третьей торговой сессии

Тегеран, 15 января 2019, 12:17 — REGNUM  14 января NIOC, National Iranian Oil Company, сообщила о плане проведения очередной торговой сессии на Иранской энергетической бирже IRENEX, которые пройдут 21 января. На торги будет выставлен 1 млн баррелей нефти партиями по 35 тысяч баррелей, стартовая цена назначена в 52,42 доллара за баррель.

Это будут уже третьи торги, третий раз государственная нефтяная биржа предложит нефть для частных компаний. В октябре объем продаж составил 280 тысяч баррелей, в ноябре уже 700 тысяч баррелей, в декабре торги не проводились. Ноябрьская цена нефти составила 65 долларов за барррель, покупки были осуществлены тремя компаниями-дилерами. Биржевая торговля позволяет NIOC не называть компании, принимающие участие в торгах, такой метод преодоления барьеров американских экономических санкций Иран считает наиболее оптимальным и намерен прикладывать усилия для наращивания объемов торгов на каждой сессии.

Санкции США, охватывающие нефтяной экспорт Ирана, вступили в силу 5 ноября прошлого года. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций восьми странам. Как заявили в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.

regnum author Борис Марцинкевич
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проект «Геоэнергетика»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить