Иран наращивает объемы биржевой торговли нефтью

Тегеран, , 12:17 — REGNUM 14 января NIOC, National Iranian Oil Company, сообщила о плане проведения очередной торговой сессии на Иранской энергетической бирже IRENEX, которые пройдут 21 января. На торги будет выставлен 1 млн баррелей нефти партиями по 35 тысяч баррелей, стартовая цена назначена в 52,42 доллара за баррель.

Это будут уже третьи торги, третий раз государственная нефтяная биржа предложит нефть для частных компаний. В октябре объем продаж составил 280 тысяч баррелей, в ноябре уже 700 тысяч баррелей, в декабре торги не проводились. Ноябрьская цена нефти составила 65 долларов за барррель, покупки были осуществлены тремя компаниями-дилерами. Биржевая торговля позволяет NIOC не называть компании, принимающие участие в торгах, такой метод преодоления барьеров американских экономических санкций Иран считает наиболее оптимальным и намерен прикладывать усилия для наращивания объемов торгов на каждой сессии.

Санкции США, охватывающие нефтяной экспорт Ирана, вступили в силу 5 ноября прошлого года. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций восьми странам. Как заявили в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.