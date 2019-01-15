Итоги российского экспорта энергоресурсов за 11 месяцев 2018 года

Москва, , 12:14 — REGNUM 4 января появились данные Федеральной таможенной службы России по экспорту нефти, природного газа, продуктов нефтепереработки и сжиженного природного газа за 11 месяцев 2018 года.

Физический объем экспорта нефти — 236,6 млн тонн (1,722 млрд баррелей), по сравнению с 2017 годом практически не изменился, прирост составил всего 0,5%, а вот в стоимостном выражении увеличение показателей весьма значительное, сразу на 38% год к году. 118,42 млрд долларов — таким был объем экспорта за 11 месяцев.

Физический объем экспорта нефтепродуктов год к году тоже практически без изменений, увеличение составило всего 0,4%, в стоимостном выражении прирост составил 34,9%, достигнув 72,138 млрд долларов.

Объем экспорта трубопроводного газа в физическом выражении вырос на 5,9%, достигнув 202,2 млрд кубометров, что в стоимостном выражении составляет 44,612 млрд долларов, прирост год к году — 30,1%. Средняя стоимость экспортного газа Газпрома в январе-ноябре 2018 г. составила 220,6 долл. США за 1000 кубометров, что на 22,7% больше цены 2017 года.

С учетом ввода новых производственных линий по сжижению природного газа на заводе «Ямал-СПГ» самыми большими темпами росли объемы экспорта СПГ — на 71,6% год к году. Объем продаж составил 4,975 млрд долларов США, было экспортировано 35,1 млрд кубометров. ФТС свою статистику ведет именно в кубометрах, в более привычных тоннах экспорт СПГ за 11 месяцев 2018 года — 25,43 млн тонн.

Стабильно рос и экспорт угля — на 10,2% в физическом объеме, достигнув 180,9 млн тонн, в стоимостном выражении объем экспорта составил 14,409 млрд долларов США (рост на 26%). Объем экспорта электроэнергии составил 14,064 млрд кВт*ч, что на 1,1% выше объема экспорта в январе-ноябре 2017 г.