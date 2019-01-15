Гнилые отмазки – Михаил Хазин о словах Антона Силуанова

Москва, , 12:25 — REGNUM Утверждения о том, что в 2019 году уровень жизни населения вырастет, это прямая, наглая и циничная ложь, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 15 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов и первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, который заявил о высоком профессионализме экономического блока правительства и о том, что «в 2019 году все должны почувствовать изменения».

«Почему он это сказал? Потому что вышли данные о том, что больше половины населения страны считают, что правительство РФ должно уйти в отставку, — сказал Хазин. — И виноват в этом именно экономический блок. То есть народонаселение считает, что экономический блок правительства не занимается проблемами граждан РФ и что он некомпетентен. Это общественное мнение в стране. Моё профессиональное мнение — безусловно экономический блок правительства некомпетентен. Он не в состоянии уже в течение 6 лет обеспечить экономический рост. В стране с четвертого квартала 2012 года идёт экономический спад. Единственное, что они научились делать, это фальсифицировать статистические показатели».

Однако даже эту работу правительство РФ, как полагает Хазин, делает некачественно.

«Настолько некачественно, что любой минимально грамотный человек, разбирая статистические данные, тут же ловит их на фальши, — сказал экономист. — Именно по этой причине был уволен предыдущий руководитель Росстата, который был статистиком и пытался худо-бедно оставить хоть какое-то согласование цифр. На его место назначили обычного чиновника, который будет тупо рисовать те цифры, которые нужны министрам и которые не имеют отношения к реальности. То, что мы видим, в народе называется гнилой отмазкой. Это попытка внушить людям — то, что они видят в своих тарелках и холодильниках, это иллюзии, а на самом деле им надо верить Силуанову, который говорит, что всё будет хорошо. Ну и последнее: утверждение о том, что уровень жизни населения вырастет в 2019 году, — ложь. Прямая, наглая и циничная».

Напомним, что в интервью изданию «КоммерсантЪ» Антон Силуанов заявил, что сейчас работа «правительства поставлена таким образом, чтобы создать систему управления для решения поставленных задач».

«Но чего люди всегда ожидают от правительства? Чтобы оно работало и защищало их интересы, чтобы росли зарплаты и не росли цены, чтобы создавались рабочие места, — сказал Силуанов. — В 2019 году все должны почувствовать изменения».

Кроме того, он заверил, что экономический блок в правительстве всегда отличался профессионализмом и что в нём нет, «как раньше», разногласий между Минфином и Минэкономразвития, а есть «понимание необходимости совместной работы».

«Наша работа даст результат, я в этом уверен», — заявил Силуанов.