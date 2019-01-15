В Северной Осетии водоканал сливает нечистоты в Терек

Владикавказ, , 12:11 — REGNUM Директора водоканала Правобережного района Северной Осетии наказали за то, что руководимое им предприятие сбрасывает в реку Терек хозяйственно-бытовые неочищенные сточные воды. Наказание оказалось весьма скромным. За серьезное нарушение экологии директору присудили штраф в размере всего 10 тыс. рублей штрафа.

Еще 90 рублей обязали выплатить организацию «Водопроводно-канализационное хозяйство» Правобережного района, которая находится в ведомственном подчинении районной администрации, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе прокуратуры Северной Осетии.

Проверка надзорного ведомства была организована по публикации, размещенной в СМИ о том, что завод по производству спирта загрязняет русло реки Терек.

Выяснилось, что загрязняют воду нечистоты, сбрасываемые водоканалом. Превышение норм допустимых сбросов было зафиксировано по четырем параметрам: азоту аммонийных солей, фосфат-ионам, биохимическому потреблению кислорода и нефтепродуктам.

Как было установлено прокуратурой, сброс неочищенных сточных вод в реку происходит из-за того, что в настоящее время очистные сооружения не работают. У предприятия нет средств для их ремонта, а также для «внедрения современных технологических инноваций». На эти цели требуется порядка 20 млн рублей».

В адрес начальника муниципального предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства.

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