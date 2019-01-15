Китайские рекорды импорта нефти

Пекин, , 12:09 — REGNUM 14 января в Китае подведены итоги по импорту нефти в 2018 году — второй год подряд это государство остается мировым лидером по этому показателю, обойдя США.

По сравнению с 2017 годом объем импорта в Китай вырос на 10,1%, составив 461,9 млн тонн или 9,24 млн баррелей в день. Крупнейшим поставщиком осталась Россия, но при этом Саудовская Аравия осуществила мощный рывок, королевство намерено обойти конкурента в наступившем году. В государственной компании Saudi Aramco сообщили о предварительной договоренности с китайскими партнерами, которые должны обеспечить рост поставок до 1,67 баррелей в день.

В любом случае можно точно сказать, что Россия и Саудовская Аравия останутся лидерами на нефтяном рынке Китая — третий участник «гонки», США, из нее практически выбыл. Китайские импортеры предпочитают не покупать американскую нефть, ссылаясь политическую неопределенность и высокие цены доставки. «У китайских предприятий практически нет стимулов приобретать американскую нефть из-за большей доступности в настоящее время поставок нефти из Ирана и России», — говорит эксперт из пекинской консалтинговой компании SIA Energy Сенг Йик Ти.

В Китае полагают, что ситуация не изменится и в 2019 году — национальные нефтяные компании, по-видимому, не рассчитывают на то, что с США удастся договориться о прекращении торговой войны.