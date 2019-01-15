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Тимошенко о ценах на газ: бананы в Эквадоре $300 не стоят

Экономика

Политик пообещала снизить цены на газ в случае победы на выборах

Тимошенко о ценах на газ: бананы в Эквадоре $300 не стоят
Иван Шилов © ИА REGNUM
Юлия Тимошенко

Киев, 15 января 2019, 12:08 — REGNUM  Стоимость украинского газа для населения Украины возмущает лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко. Бананы в Эквадоре не продают по ценам Германии, а лосося в Норвегии — по африканским ценам, заявила политик в ток-шоу на телеканале ICTV.

До 2014 года на Украине действовал порядок, по которому газ, добытый в стране, население получало «по украинским ценам». Позже газ стал обходиться в $305 за тысячу кубометров, тогда как в Казахстане, к примеру, он обходится жителям в $80−90.

Теперь в год 300% прибыли зарабатывают на населении, доходы которого в 16 раз ниже, чем в Европе, отметила Тимошенко.

Она добавила, что собственный газ, добываемый в объеме 16,4 млрд кубометров, может покрыть все нужды населения, которое использует 15,8 млрд кубометров.

Лидер «Батькивщины» заверила, что в случае победы на президентских выборах первым делом внесет в парламент законопроект о снижении цен на газ по меньшей мере вдвое в течение месяца.

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Социально-экономический кризис на Украине
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