В Ярославле дом, где жил Юрий Андропов, покраснел от халтурного капремонта

Ярославль, , 12:04 — REGNUM В Ярославле на фасадах двух домов, являющихся памятниками регионального значения, появились красные подтеки после капитального ремонта крыши. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о домах 6 и 4 на улице Советской, построенных в стиле так называемого «сталинского ампира». В доме на Советской, 4, жил будущий первый секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов.

Специалисты полагают, что речь идет о неправильном монтаже кровли.

Мы видим следы красителя, который добавляют в антисептик. Им обрабатывают стропила и обрешетку, — сказал корреспонденту ИА REGNUM специалист в сфере капремонта и строительства. — Очевидно, была нарушена технология, антисептик наносили на мокрую или замороженную древесину, и он не смог впитаться. Но это полбеды. Течь под крышей ничего не должно. Значит, на внутренней стороне кровельного покрытия образуется конденсат, который стекает по древесине. Это может происходить из-за неправильного утепления чердачного перекрытия или системы отопления, нарушения технологии укладки подкровельной пленки. Пары конденсируются на кровле и стекают на фасад, забирая краску от дерева. В дальнейшем может начаться гниение древесины стропил, не говоря уже о том, что фасад от влаги тоже портится».

По словам специалиста, такие нарушения не единичны при проведения капитального ремонта в Ярославле.

В региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов сообщили, что данные дома еще не приняты.

По конкретно этим дефектам инженерами Фонда выданы предписания подрядчику устранить дефекты (при наступлении благоприятных погодных условий). Что касается сроков, то подрядчику будут начислены неустойки, в соответствии с условиями договора», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области.

В настоящее время работы на домах не ведутся. На крыше дома по адресу Советская, 6 лежит под снегом утеплитель.

После такого «ремонта» крыши на домах-памятниках нужно будет ремонтировать и фасад.

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