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В 2018 году дефицит бюджета Франция составил €76,1 млрд

Экономика

Этот показатель, хотя и выше, чем в 2017 году, но все же не достигает отметки в 3% от ВВП

Париж, 15 января 2019, 11:53 — REGNUM  Дефицит бюджета Франции достиг в 2018 году отметки в €76,1 млрд, сообщает со ссылкой на официальные источники французское издание Le Figaro.

Соответствующие данные 15 января опубликовало министерство бюджета, государственных счетов и гражданской администрации Франции. Рост дефицита бюджета связывают с сокращением обязательных выплат, прежде всего с сокращением жилищного налога, а также отчислений с заработной платы.

Несмотря на то, что дефицит бюджета демонстрирует с конца 2017 года уверенный рост, его уровень все же меньше, нежели указанная в законе отметка в €85,7 млрд.

«Эти оценки подтверждают способность правительства поддерживать чистый дефицит бюджета на отметке ниже 3% ВВП страны в 2018 году — два года подряд», — отметил глава ведомства Жеральд Дарманен.

Напомним, в конце 2018 года глава французского правительства Эдуар Филипп указал, что дефицит госбюджета страны не должен превысить 3,2%, даже несмотря на убытки от массовых акций протеста «желтых жилетов».

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Политическая жизнь Франции
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