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России нужно развивать свою отрасль по переработке мусора: мнение

Экономика

Депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко считает, что слова главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина об экспорте мусора из Архангельской области в Швецию — попытка отвлечь жителей региона от проблемы с вывозом туда отходов из Москвы

России нужно развивать свою отрасль по переработке мусора: мнение
Дарья Драй © ИА REGNUM
Полигон

Пермь, 15 января 2019, 11:50 — REGNUM  Заявление министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина об экспорте твёрдых коммунальных отходов из России в Швецию — это попытка отвлечения жителей Архангельской области и экологов от проблемы вывоза туда московского мусора. Так считает депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко.

Также депутат отметил. что является противником экспорта российского мусора и выступает за то. чтобы приводить в порядок систему его переработки и утилизации на месте, в России.

«Что касается самой идеи, то нужно развивать собственные мощности по переработке мусора и мусоросжиганию. Это целая отрасль экономики в Европе, нам нужно развивать собственную. И то и другое. Часть мусора нужно перерабатывать, часть сжигать! По другому никак», — сказал депутат корреспонденту ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о перспективе вывозить отходы с полигона экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области в Швецию Кобылкин заявил журналистам. Это планируется делать в брикетах по железной дороге. Сам полигон планируют построить до 2020 года. Туда планируется вывозить отходы из Москвы.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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