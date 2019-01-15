России нужно развивать свою отрасль по переработке мусора: мнение

Пермь, , 11:50 — REGNUM Заявление министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина об экспорте твёрдых коммунальных отходов из России в Швецию — это попытка отвлечения жителей Архангельской области и экологов от проблемы вывоза туда московского мусора. Так считает депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко.

Также депутат отметил. что является противником экспорта российского мусора и выступает за то. чтобы приводить в порядок систему его переработки и утилизации на месте, в России.

«Что касается самой идеи, то нужно развивать собственные мощности по переработке мусора и мусоросжиганию. Это целая отрасль экономики в Европе, нам нужно развивать собственную. И то и другое. Часть мусора нужно перерабатывать, часть сжигать! По другому никак», — сказал депутат корреспонденту ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о перспективе вывозить отходы с полигона экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области в Швецию Кобылкин заявил журналистам. Это планируется делать в брикетах по железной дороге. Сам полигон планируют построить до 2020 года. Туда планируется вывозить отходы из Москвы.